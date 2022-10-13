مشروب قاتل تناوله يُعرّضك لـ 7 أنواع من السرطان





حذّر مركز أبحاث السرطان في بريطانيا من أن للإفراط في تناول المشروبات الكحولية مشيرا إلى أن تناول كميات صغيرة منها قد يزيد من خطر الإصابة بـ 7 أنواع من السرطان.

ووفقا لموقع Express.co.uk ، فإن الكحول يتحلل إلى مادة كيميائية ضارة تسمى الأسيتالديهيد، والتي يمكن أن تدمر خلايانا وتمنع الخلايا من إصلاح هذا الضرر.

ويمكن للكحول أيضًا أن يجعل الخلايا في الفم والحلق أكثر عرضة لامتصاص المواد المسببة للسرطان ، مثل تلك الموجودة في دخان السجائر.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول تلك المشروبات الكحولية يزيد من خطر الإصابة بسبعة أنواع مختلفة من السرطان ، بما في ذلك نوعان من أكثر الأنواع شيوعًا (سرطان الثدي والأمعاء) والأصعب في علاج السرطان مثل سرطان الكبد والمريء.

وأوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أنه تشمل علامات السرطان وأعراضه التي يجب البحث عنها هي النزيف.

علاوة على ذلك ، قد لا تنجح محاولة تعويض كمية الكحول التي شربتها باتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة

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