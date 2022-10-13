برشلونة والصفقات المجانية.. 9 لاعبين على رادار النادي الكتالوني





بدأ فريق برشلونة الإسباني التخطيط مبكراً لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ تأمل إدارة الفريق الكتالوني في معالجة المشاكل التي تعاني منها تشكيلة المدير الفني تشافي هرنانديز، خلال الموسم الحالي، دون دفع الكثير من الأموال، والتركيز على التعاقد مع عدد من النجوم الذين تنتهي عقودهم الصيف القادم.

وتأمل إدارة فريق برشلونة في تكرار العمل الكبير الذي قامت به خلال الميركاتو الصيفي السابق، بضمّ عدد كبير من الأسماء الكبيرة، منهم من كان في صفقة انتقال حر، على غرار المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، والظهير الأيمن الإسباني هيكتور بيليرين، ولاعب خط الوسط الإيفواري فرانك كيسييه.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، الثلاثاء، فإن نادي برشلونة يتابع 9 لاعبين ستنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الجاري، قبل محاولة التعاقد مع الأسماء التي تلبي طموحات الفريق الاقتصادية والفنية.

إينييغو مارتينيز

ينتهي عقد مدافع نادي أثلتيك بلباو إينييغو مارتينيز، البالغ من العمر 31 سنة في 30 يونيو/حزيران القادم، وكان واحداً من أهداف برشلونة في الصيف الماضي، ولا يزال يمثل أولوية، حتى لا يمكن استبعاد قيام الإدارة الرياضية بتقديم عرض جديد للفريق الباسكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، للتعاقد معه.

ماركو أسينسيو

يعتبر جناح ريال مدريد والمنتخب الإسباني ماركو أسينسيو واحداً من اللاعبين الذين يدرس برشلونة فكرة التعاقد معهم في الفترة المقبلة، إذ كان اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً هدفاً للنادي الكتالوني، قبل انضمامه لصفوف الفريق الأبيض، ولم يغلق الباب أمام النادي ليحاول التعاقد معه مرة أخرى.

جورجينيو

يقترب عقد لاعب خط الوسط الإيطالي جورجينيو مع نادي تشلسي الإنكليزي من نهايته، ولم يصل إلى اتفاق من أجل تجديده بعد، وكانت تقارير إعلامية إيطالية قد أكدت أن وكيل اللاعب جواو سانتوس كان في برشلونة أخيراً للحديث عن مستقبله مع الفريق، ليكون بديلاً للنجم الإسباني المخضرم سيرجيو بوسكيتس.

ليونيل ميسي

يريد رئيس نادي برشونة جوان لابورتا إعادة الأسطورة ليونيل ميسي، الذي غادر الفريق من الباب الخلفي عام 2021، ووقع مع باريس سان جيرمان الفرنسي حتى عام 2023، إذ لم يستبعد مسؤول “البلاوغرانا” الأول عودة النجم الأرجنتيني إلى صفوف برشونة كلاعب، على الرغم من أن القرار لن يُتخذ إلا بعد نهائيات كأس العالم التي ستحتضنها قطر، بداية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ميلان سكرينيار

سينتهي عقد مدافع نادي إنتر ميلانو الإيطالي ميلان سكرينيار الصيف المقبل، على الرغم من أن إدارة “النيراتزوري” ما زالت تعمل على تجديد عقد اللاعب السلوفاكي البالغ من العمر 27 عاماً، وقطع الطريق أمام الأندية التي ترغب في ضمه، وفي مقدمتهم باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن الإدارة الرياضية لبرشلونة تراه أفضل خيار ليكون خليفة بيكيه في الفريق.

خوسيه غايا

كان الظهير الأيسر الإسباني خوسيه غايا أكثر اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بالانتقال إلى ملعب “سبوتيفاي كامب نو” في المواسم السابقة، ليكون بديلاً لجوردي ألبا، ولكن ذلك لم يحدث، ورغم التعاقد مع الإسباني ماركوس ألونسو، ووجود الظهير الشاب أليخاندرو بالدي، إلا أن النادي الكتالوني ما زال يراقب غايا الذي يقترب هو الآخر من تجديد عقده مع فريق “الخفافيش”.

نغولو كانتي

ويثير النجم الفرنسي نغولو كانتي اهتمام نادي برشلونة أيضاً، وخاصة أن عقده مع تشلسي الإنكليزي سينتهي الصيف المقبل، مثل زميله الإيطالي جورجينيو، إذ ترى إدارة النادي الكتالوني أن ملف اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 31 عاماً، يتناسب مع الفريق الذي يبحث عن لاعب بخصائصه

يوري تيليمانس

يراقب برشلونة وضعية لاعب خط وسط منتخب بلجيكا ونادي ليستر سيتي الإنكليزي يوري تيليمانس، الذي يبلغ من العمر 25 سنة، إذ يثير إعجاب المدير الرياضي ماتيو أليماني، والمدير الفني تشافي هيرنانديز، وحاول الفريق التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الأمر كان صعباً بسبب قوانين اللعب النظيف التي فرضتها رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ديوغو دالوت

كما يعتبر الظهير الأيمن لنادي مانشستر يونايتد والمنتخب البرتغالي ديوغو دالوت خياراً مهماً للمدرب تشافي من أجل تعزيز هذا المركز، إذ سينافس اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، المدافع الإسباني هيكتور بيليرين، الذي انضم إلى صفوف الفريق في الميركاتو الماضي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فريق أرسنال الإنكليزي.

العربيه نت