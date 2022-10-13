جمهور ريال مدريد لا ينسى”.. أسطورة الملكي يحذر مبابي





تمنى كارلوس ألونسو جونزاليس “سانتيانا” أسطورة ريال مدريد الإسباني، رؤية الفرنسي كيليان مبابي بقميص الميرينجي مستقبلا.

وكانت تقارير إسبانية وفرنسية أجمعت (الثلاثاء الماضي) على رغبة كيليان مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ريال مدريد كان قد حاول التعاقد مع مبابي خلال الميركاتو الصيف الماضي، لكن اللاعب استقر في النهاية على تجديد عقده مع النادي الباريسي حتى عام 2025.

سانتيانا، الذي لعب لريال مدريد بين عامي 1971 و 1988، حلل الوضع الحالي للفريق الأبيض وقدم وجهة نظره حول ما إذا كان يرغب في أن يلعب مبابي تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال سانتيانا في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لا أعرف ما سيحدث لمبابي إذا لم ينتقل لريال مدريد، لا تزال هناك الكثير من الأشياء لا نعرفها”.

واستدرك: “سيكون من دواعي سروي أن أرى مبابي في ملعب سانتياجو برنابيو، ومع ذلك، لا يوجد لاعب واحد قادر بمفرده على صنع الفارق”.

وتابع: “من المهم أن يكون الفريق كتلة واحدة، مبابي قادر على تقديم المتعة، سيكون أي مشجع سعيدا بذلك، ولكن بالنسبة لما حدث في السابق، فمشجع ريال مدريد لا ينسى”.

كارلوس ألونسو جونزاليس “سانتيانا” أسطورة ريال مدريد

وانتقل خامس الهدافين التاريخيين لنادي ريال مدريد للحديث عن مباراة الكلاسيكو المقبلة التي تجمع الريال وبرشلونة، وقارن بين كريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي ثنائي الهجوم في الفريقين.

وقال لاعب الريال السابق: “بصفتي مشجع، فمن دواعي سروري أن أرى كلاهما على أرض الملعب”.

وأوضح: “على الرغم من وجود اختلافات مهمة، أعتقد أن بنزيما أكثر اكتمالا، فهو يلعب في مناطق مختلفة من الملعب، ويدعم زملائه في الفريق”.

واختتم سانتيانا بقوله: “بنزيما يجعل الفريق يلعب بشكل أفضل، كما أنه يسجل الكثير من الأهداف في خط الهجوم حتى بعد رحيل كريستيانو رونالدو”.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، قمة الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني وكلاسيكو الأرض الذي يجمع بين الريال والبارسا يوم الأحد المقبل.

العين الإخبارية