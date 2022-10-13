فتى تين هاج يكشف.. ما هي أبرز مميزات كريستيانو رونالدو؟





تحدث البرازيلي أنتوني، لاعب مانشستر يونايتد الشاب، عن أبرز مميزات زميله البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، نجم هجوم “الشياطين الحمر”.

كان أنتوني انضم إلى مانشستر يونايتد قبيل نهاية الميركاتو الصيفي الماضي قادما من أياكس أمستردام، بناء على طلب إيريك تين هاج مدربه السابق في الفريق الهولندي.

وقال أنتوني في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد: “منذ وصولي إلى هنا ساعدني كريستيانو رونالدو حقا على الشعور بالراحة، إنه يتحدث إليّ كثيرا في التدريبات وفي أيام المباريات أيضا”.

وأضاف: “يقول لي دائما إن عليّ التحلي بالهدوء والثقة، لقد حقق الكثير في كرة القدم وأنا أتعلم منه كل يوم، أنا ممتن حقا لوجود مثل هذا الشخص من ذوي الخبرة يعلمنا اللاعبين الشباب كل يوم “.

وعن أبرز مميزات رونالدو قال أنتوني: “عقليته قوية جدا، إنه ذكي للغاية ويتطلع دائما لما هو قادم، هذا ما أحاول أن أقوم به أيضا طوال مسيرتي”.

وتجدر الإشارة إلى أن أنتوني (22 عاما) شارك في 6 مباريات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف.

في المقابل خاض كريستيانو رونالدو (37 عاما) شارك في 10 مباريات مع الفريق هذا الموسم، سجل خلالها هدفين ليصل إلى 700 هدف على مدار مسيرته مع الأندية.

سكاي نيوز