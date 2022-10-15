المريخ السوداني في رحلة صعبة بـ”بنغازي”





المواجهة تلعب في السابعة بتوقيت السودان.

يستهدف المريخ السوداني، بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عندما يواجه نظيره أهلي طرابلس، ضمن إياب دور الـ32، بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، السبت.

ويخوض ممثل السودان مواجهة اليوم بأفضلية التقدّم في لقاء الذهاب بهدفين دون ردٍ، لكنّه سيواجه الصعاب خصوصًا وأنّ أصحاب الأرض يأملون العودة من بعيد والتأهل للاستمرار في البطولة.

ويحتاج المريخ إلى التعادل بأيّ نتيجةٍ أو الخسارة بفارق هدف مع الفوز أيضًا لحسم العبور.

وتبدو مهمة المريخ سهلة على الورق، لا سيما وأنّ الفريق الليبي يحتاج إلى ثلاثة أهداف نظيفة للتأهل.

ويفقد الأحمر في جولة اليوم عناصر مؤثّرة، من بينها صلاح نمر، محمد الرشيد، والسماني الصاوي، فيما ينتظر أنّ تظهر في المباراة أسماء من بينها أحمد آدم وبكري المدينة.

ويعوّل التونسي غازي الغرايري على حارس الفريق محمد المصطفى، الذي أثبت جدارته في لقاء الذهاب، بتقديمه مستوياتٍ لافتةٍ.

باج نيوز