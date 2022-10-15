السودان .. العثور على طالب مقتولا باحدى الداخليات





عثرت السلطات الأمنية المختصة امس الجمعة على جثة لطالب من جامعة الدلنج من دفعة 2018 بكلية الاقتصاد (تنمية المجتمع سابقا) مشنوقا على شجرة بإحدى الداخليات للطلاب في جنوب كردفان.

وكشفت المصادر ان الشرطة سارعت لمسرح الحادث فور تلقيها البلاغ وباشرت إجراءات التحقيق الأولية واحالت الجثمان للمشرحة بموجب اورنيك جنائي لتقصي أسباب الوفاة ودون بلاغ جنائي تحت طائلة المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة في الوفاة بظروف غامضة.

صحيفة الصيحة