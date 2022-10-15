تايسون.. جنيت 30 مليون دولار من عضة الأذن الشهيرة





كشف أسطورة الملاكمة الأميركية مايك تايسون أنه جنى ما يقارب 30 مليون دولار بسبب عض أذن زميله إيفاندر هوليفيلد، عام 1997.

وقال في برنامج “Checc’n In Podcast with Big U”، “لقد تم تغريمي 3 ملايين بسبب هذه القضمة، لكنني ربحت 30 مليونًا”.

كما تحدث عن دخوله مجال صناعة حلوى على شكل أذن ، كريماً لحادثة إيفاندر هوليفيلد الشهيرة، بحسب ما نقلت “نيويورك بوست”.

قطعة مقضومة

يذكر أن تايسون تبارى مع هوليفيلد يوم 28 يونيو عام 1997 في لاس فيغاس، لكن المنازلة توقفت في نهاية الجولة الثالثة من مباراة العودة للوزن الثقيل، مع استبعاد تايسون من المباراة وإيقافه عن الملاكمة بسبب عضه زميله في كلتا الأذنين.

والغريب أنه أعاد عضه عند استئناف المنازلة، فاستبعده الحكم وفاز هوليفيلد الذي بحث عن القطعة المقضومة من أذنه اليمنى، وعثر عليها في أرض الحلبة بعد المباراة.

أول مباراة.. وإفلاس ثم تقاعد

يشار إلى أن أول مباراة خاضه الملاكم الأسطورة كانت عام 1985 وتغلب حينها عندما كان يبلغ 18 عاماً فقط، على هيكتور مرسيدس.

وسرعان ما اشتهر تايسون بأسلوبه الشرس، وأصبح أول ملاكم من الوزن الثقيل يحمل ألقاب WBA و WBC وIBF، كل ذلك في نفس الوقت.

لكنه أعلن إفلاسه في 2003 على الرغم من كسبه لأكثر من 300 مليون دولار طوال حياته المهنية. ليتقاعد عام 2005.

العربية نت