تطوّرات بشأن ”نقل” مباراة المريخ السوداني وأهلي طرابلس





أعلن نادي المريخ السوداني عن اتّفاقه مع قناة البلد، لنقل مباراته أمام أهلي طرابلس، المحدّد لها، السبت.

وأفاد النادي بحسب تعميمٍ صحفي، أنّ الخطوة جاءت بعد تقديم القناة عرضًا أفضل.

وأشار إلى أنّ المريخ حصل على حقّ تسويق المباراة للقنوات السودانية من قناة الوسط الليبية “الحاصلة على حقّ بثّ مباراة الإياب من نادي أهلي طرابلس”.

وأضاف” وفقًا للاتّفاق في مباراة الذهاب التي منح فيها المريخ إشارة البث للقناة الليبية على أنّ تلتزم برفع إشارة البث في مباراة الإياب للقناة السودانية التي يتفق معها نادي المريخ”.

وتلعب مباراة المريخ السوداني ونظيره أهلي طرابلس في السابعة مساءً بتوقيت السودان.

وكان المريخ قد حقق الفوز على أهلي طرابلس بهدفين دون ردٍ.

باج نيوز