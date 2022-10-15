دافعت عن شرفها حتى الموت.. تفاصيل مقتل مصرية في مقر عملها





تعرضت موظفة مصرية للقتل بطريقة بشعة داخل مقر عملها، بعد أن فشل عامل التحرش بها فقرر التخلص منها.

وفي تفاصيل الواقعة، عثر رجال المباحث على جثة المرأة داخل شركة مقاولات وكانت مصابة بجرح بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بجسدها.

وتبين من التحريات أن المتهم، هشّم رأس الضحية، التي تدعى فاطمة، (32 سنة)، وسدد لها عدة طعنات بأنحاء جسدها وفر هاربًا، بعد أن قاومته ودافعت عن شرفها ونفسها وهو يحاول التعدّي عليها.

وقررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، بعد تحديد هوية مرتكب الجريمة، الذي لم يتم ضبطه حتى الآن.

صحيفة المرصد