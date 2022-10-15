رياضيةمداراتمنوعات

شاهد بالصور.. المودل آية أفرو تعود لإثارة الجدل بظهورها بشورت المريخ القصير الذي أظهر مفاتنها وتعلن مساندتها للأحمر أمام الأهلي الليبي

2022/10/15
اية افرو المريخ

عادت المودل والراقصة السودانية الشهيرة والمثيرة للجدل آية أفرو لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بتغريدة جديدة قامت بنشرها على حسابها الرسمي عبر فيسبوك.

اية افرو المريخ3

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أعادت أفرو نشر صورة لها ظهرت من خلالها وهي في جلسة تصوير ترتدي فيها شعار نادي المريخ السوداني الفانيلة والشورت القصير الذي أظهر مفاتنها.

ية افرو المريخ2

وأعلنت أفرو في تدوينتها التي تابعها الآلاف عن مساندتها لفريق المريخ ممثل السودان اليوم أمام الأهلي طرابلس الليبي في إياب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا وكتبت هاشتاق (منتصرين _ المريخ).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2022/10/15