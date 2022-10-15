رغم الخسارة .. المريخ يتأهل إلى دوري مجموعات أبطال أفريقيا





تأهل المريخ إلى دور مجموعات أبطال إفريقيا بصعوبة رغم خسارته مساء اليوم السبت بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الأهلي الليبي.

واستفاد المريخ من المباراة الاولة في لقاء الذهاب بهدفين دون نظيفين على معلي استاد شيكان بالأبيض.

ونحج المريخ في خطف الهدف الأوّل عن طريق ركلة جزاء نجح كابتن الفريق رمضان عجب في تسديدها داخل المرمى، وقبل نهاية الشوط الأول عاد أصحاب الأرض وسجلّوا هدفين ق، فيما أحرز الفريق الليبي الهدف الثالث قبل نهاية اللقاء بدقائق.

وواجه المريخ مباراة صعبة وتحكيم جائر من الحكم المغربي الذي تحامل على المريخ بصورة واضحة.

باج نيوز