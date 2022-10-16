السودان.. 5 قتلى في اشتباكات غرب كردفان





ناشدت القوات المسلحة بالسودان في بيان منطقة لقاوة غرب كردفان التي شهدت اشتباكات وأعمال عنف نتج عنها قتلى وجرحى بإلتزام الحكمة والمحافظة على التعايش السلمي وعدم الجنوح للعنف.

وأظهر البيان أن بعض أحياء مدينة لقاوة غرب كردفان شهدت احتكاكات ونزاعات يومي 14 و 15 أكتوبر، نتج عنها حتى صباح اليوم قتيلين واربعة جرحى من أبناء المسيرية، و ثلاثة قتلى و خمسة جرحى من أبناء النوبة، بجانب إضرام النار في بعض المنازل ونهب بعض الممتلكات الخاصة في أحياء كردفاي ودبكاية.

وقالت القوات المسلحة فى بيان لها إن السلطات المسؤولة ستعمل على اتخاذ الإجراءات التي تضمن الأمن.

وأشارت الى أن القوة العسكرية الموجودة بالمنطقة والمكونة من القوات المسلحة والدعم السريع وعناصر من الشرطة تدخلت على مدى يومين وقامت بالفصل بين الطرفين المتنازعين وإخلاء المصابين وتأمين كل المرافق الحيوية.

وأضاف البيان أن لجنة أمن الولاية تتعامل مع الموقف بشكل لصيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تطور الوضع وإلقاء القبض على المتسببين لمحاسبتهم.

المصدر: وكالة السودان للأنباء