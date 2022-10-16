هلال السودان يتأهّب لقهر الصعاب ومنح تأشيرة الخروج للشباب





يتطلع هلال السودان لبلوغ مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حينما يستقبل الشباب التنزاني في الثامنة من مساء اليوم بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان لحساب إياب الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الهلال اللقاء بعدة فرص تبدأ بالفوز ثم التعادل السلبي، فيما تحسم هوية اللقاء بركلات الترجيح حال انتهت المواجهة بهدف لكل وهي النتيجة التي عاد بها الهلال من ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام معززاً عبرها حظوظه في بلوغ مرحلة المجموعات.

وكان الهلال غادر العاصمة التنزانية دار السلام وعاد إلى الخرطوم في اليوم التالي مُباشرةً لجولة الذهاب وأدى عدداً من التدريبات اليومية، إلى جانب مباراة تنافسية أمام ود نوباوي في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز وكسبها بنتيجة كبيرة بعد أن استثمرها الكونغولي فلوران ايبينجي في تجهيز أكبر مجموعة ممكنة من الخيارات للقاء اليوم أمام الشباب التنزاني.

واستعاد الهلال من خلال التدريبات التي أداها بالخرطوم خدمات الحارس الايفواري عيسى فوفانا الذي خرج من تشكيلة لقاء الذهاب الأساسية قبل ساعة من اللقاء بسبب إصابة طفيفة.. غير أن متابعات الصيحة تشير إلى أن المدرب الكونغولي يتجه للمضي قدماً في الاعتماد على الحارس الوطني علي عبد الله أبو عشرين.. مع الاعتماد على ذات توليفة لقاء الذهاب حال حصول المدافع الطيب عبد الرازق والظهير الأيسر ايمورو على الضوء الأخضر من قبل الطاقم الطبي بعد أن شكيا من إصابات طفيفة أبعدتهما عن لقاء ود نوباوي في الدوري الممتاز.

وسمح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” للهلال بحضور جماهيري كبير عبر سعة الملعب كاملة، مع التهديد بالحرمان من الأنصار حال تكرار أي من التجاوزات التي شهدتها مباراة الفريق أمام سانت جورج الإثيوبي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وقام الهلال اعتباراً من ظهر الخميس بطرح تذاكر اللقاء في عدة منافذ للبيع بالخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان في ظل انتقادات لفئات التذاكر التي أعلن عنها مجلس الإدارة.

ويدير لقاء اليوم طاقم تحكيم إثيوبي يقوده الدولي باملاك تيسيما

صحيفة الصيحة