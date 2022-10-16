المريخ يعترض على الدعوات الليبيّة بشأن الحكم المغربي





تقدّم المريخ خلال الاجتماع الفني الذي أُقيم مساء أمس الأول الجمعة لمباراته أمام الأهلي طرابلس التي أُقيمت مساء أمس السبت، باعتراض لمراقب المباراة على ما تم تداوله في وسائل الإعلام الليبية عقب مباراة الذهاب ودعوات التحريض من وسائل الإعلام لإدارة وجماهير أهلي طرابلس لاستخدام طرق ملتوية لتحقيق الانتصار على المريخ إياباً من أجل الوصول إلى مرحلة المجموعات.

جاء ذلك بحسب ما نشره المكتب الإعلامي بلحنة التسيير المريخية – ورصدته الصيحة.

وأبلغ ممثلو المريخ، مراقب المباراة خلال الاجتماع الفني الذي انعقد قبل 24 ساعة من اللقاء بأن النادي يثق في إدارة أهلي طرابلس وحرصها على التعامل مع المريخ بشكل أكثر من جيد، وأن الاعتراض نابعٌ من حرص المريخ على أن تقام المباراة التي جرت أمس في أجواء معافاة بعيداً عن الدعوات المنتظمة التي سبقتها.

وأثنى ممثلو المريخ على الحكم المغربي رضوان جيد وطاقمه المعاون، وأكدوا على ثقتهم الكبيرة فيه لما يملكه من خبرات تراكمية قادته إلى قائمة الحكام الأفارقة في بطولة كأس العالم قطر 2022، وأن كل منظومة المريخ ثتق في أن رضوان جيد وطاقمه المعاون لن يتأثّروا بالضغوط حول المباراة، خاصةً وأنّهم أداروا الكثير من المباريات على الصعيدين القاري والدولي.

وأكد الحكم الرابع خلال الاجتماع الفني أمس الأول أنّ طاقم التحكيم يعي دوره تماماً في المباراة، وذكر أنّ رضوان جيد له من التاريخ والمقدرات ما يمكنه من إدارة المباراة بالكفاءة المطلوبة، خاصّةً أنه يستعد للمشاركة في كأس العالم الشهر المقبل على حد وصفه.

صحيفة الصيحة