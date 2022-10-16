ريال مدريد وراء توتر العلاقة بين الخليفي وكامبوس





كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأحد، سر توتر العلاقة بين ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، ولويس كامبوس المستشار الفني.

ووفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن التوتر بين الطرفين يعود إلى مباراة ليل وباريس سان جيرمان في 2019، عندما كان كامبوس يعمل مع الفريق المنافس لباريس.

وأشارت إلى أن في تلك المباراة نزل الخليفي النفق المؤدي إلى غرفة الملابس لتوبيخ حكم المباراة على قراراته، لكن قال له كامبوس بحزم: “نحن ليل.. هنا لا نضغط على الحكام”، ليرد عليه رئيس سان جيرمان: “ومن أنتم؟”.

وأوضحت أن الخليفي لم ينس أيضا أن ريال مدريد اتصل بكامبوس في أغسطس/آب 2021، كي يقنع كيليان مبابي بالانتقال إلى صفوف الميرنجي.

ولجأ ريال مدريد إلى كامبوس، بسبب قرب البرتغالي من عائلة مبابي منذ فترة وجودهما في موناكو.

ولعب اختيار مدرب باريس في الموسم الحالي دورا في توتر العلاقة بين الطرفين، حيث أراد الخليفي التعاقد مع تياجو موتا لخلافة ماوريسيو بوكيتينو، بينما أصر كامبوس على التوقيع مع كريستوف جالتييه فقط.

ويرفض كامبوس الاستمرار في العمل مع أنتيرو هنريكي في الإدارة الرياضية، لأن الأخير مقرب من الخليفي.

موقع كووورة