لماذا لا يُشارك محرز ضد ليفربول؟ رقم صادم للنجم الجزائري





غاب النجم الجزائري، رياض محرز، مُجدداً عن تشكيلة فريقه مانشستر سيتي الأساسية، والذي حل ضيفاً، الأحد، على ليفربول في ملعب أنفيلد”، في قمة الأسبوع الحادي عشر من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعتبر هذا الغياب مشهدا مكررا بالنسبة لرياض محرز كونه لا يحظى كثيراً بثقة مدربه بيب غوارديولا في المباريات التي يواجه فيها ليفربول، وهذا ما تؤكده الأرقام، إذ لم يُشارك اللاعب أساسياً إلا في مباراتين من أصل 8 مباريات، ضمن منافسات “البريميرليغ”.

وكان الظهور الأول لقائد الخضر بقميص مانشستر سيتي ضد ليفربول في موسمه الأول مع الفريق (2018/2019) في ملعب “أنفيلد”، وفي تلك المباراة ضيع ركلة جزاء بالدقائق الخمس الأخيرة، أما في لقاء الإياب بذات الموسم فقد لازم مقاعد البدلاء طوال اللقاء.

وخلال الموسم التالي جلس محرز في كرسي الاحتياط في كامل دقائق المباراة التي انتهت بفوز “الريدز” بنتيجة (3/1)، أما إياباً بملعب “الاتحاد” فقد دخل بديلاً في الدقيقة الـ 58 من اللقاء الذي شهد فوز مانشستر سيتي برباعية نظيفة، ولعب دون جماهير بسبب أزمة فيروس كورونا.

وفي موسم 2020-2021، فاجأ بيب غوارديولا المتابعين بوضعه رياض محرز خارج التشكيلة تماماً خلال مواجهة الفريقين بملعب “الاتحاد”، لكن في “أنفيلد” وبمباراة الإياب لعب أساسياً وترك الملعب قبل 18 دقيقة من صافرة النهاية.

أما الموسم الماضي فقد بقي محرز حبيس الدكة طوال المباراة في لقاء الذهاب على ملعب “الاتحاد”، وإياباً شارك احتياطيا في الربع ساعة الأخير من اللقاء، مع العلم أن كلا اللقاءين حسمتهما نفس النتيجة (2/2).

وفي باقي المنافسات بين مانشستر سيتي وليفربول لم يتواجد رياض محرز في تشكيلة المباراة خلال لقاء الدرع الخيرية لموسم (2019/2020) لعودته المتأخرة من كأس أمم أفريقيا التي توج بها مع منتخب بلاده، وفي ذات المنافسة وقبل الموسم الحالي دخل أساسياً لكنه ترك مكانه في الدقيقة الـ58.

وشارك رياض محرز لمدة 7 دقائق فقط عند دخوله بديلاً في هذا اللقاء الكبير في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم والذي لعب الموسم الماضي، وشهد فوز رفقاء محمد صلاح (3 – 2)، وتأهلهم ثم تتويجهم بهذا اللقب.

العربيه نت