هل حُرم برشلونة من ركلة جزاء في “الكلاسيكو”؟ الشريف يوضح





شهدت مواجهة الكلاسيكو، التي انتصر فيها ريال مدريد على خصمه التاريخي برشلونة، الأحد، في ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني، جدلاً بين الجماهير الرياضية، بسبب قرار الحكم خوسي ماريا سانشيز مارتينيز عدم احتساب ركلة جزاء لصالح البولندي، روبرت ليفاندوفسكي.

وقبل نهاية الوقت الأصلي في المواجهة، احتج لاعبو نادي برشلونة على الحكم خوسي ماريا سانشيز مارتينيز، بعدما رفض احتساب ركلة جزاء لصالح النجم البولندي المخضرم، روبرت ليفاندوفسكي، الذي التحم مع منافسه داني كاربخال مدافع ريال مدريد.

وقال الخبير التحكيمي الخاص بـ”العربي الجديد”، جمال الشريف، عما حدث قبل نهاية المواجهة: “في الدقيقة 89 لعبت الكرة طويلة إلى روبرت ليفاندوفسكي، الذي كان متواجداً في موقف صحيح، وتجاوز منافسه ميليتاو، آخر ثاني مدافع، وتقدم داخل منطقة الجزاء”.

وتابع “تحول مسار الكرة التي كان يتبعها روبرت ليفاندوفسكي في عمق منطقة الجزاء، حيث كان يلاحقه داني كاربخال، وحصل تلامس طفيف على مستوى الورك بين اللاعبين لا يصل إلى درجة الدفاع (لا يوجد دفع باستخدام اليد أو القدم أو عرقلة)، وحاول مهاجم برشلونة متابعة مساره”

وأوضح الشريف “شعر روبرت ليفاندوفسكي بأنه بات محاطاً بثلاثة مدافعين من ريال مدريد (ميليتاو، وألابا، كاربخال). لذلك فقد الأمل بالاحتفاظ بالكرة، وفضل عملية القفز بكلتا القدمين، معتمداً على الالتحام الذي جرى مع مدافع ريال مدريد، بعدما رفع ساقه اليسرى إلى الخلف، وكاربخال كان تقريباً متوقفاً، ومرتكزاً على قدمه اليمنى”.

واختتم الحكم الدولي السابق حديثه “فضل روبرت ليفاندوفسكي عملية السقوط المبكر إثر عملية الالتحام، وبالتالي لا يوجود هناك مخالفة، وقرار الحكم كان صحيحاً، خاصة أن الحالة في غاية الصعوبة، وأعتقد أن قرار الحكم كان محقاً بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح برشلونة

سكاي نيوز