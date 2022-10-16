رفع أسعار الغسيل الكلوي بمصر.. “الصحة” تطمئن المرضى





أصدرت وزارة الصحة في مصر قرارا برفع قيمة المبالغ التي تتحملها مقابل جلسات الغسيل الكلوي إلى 500 جنيه للجلسة الواحدة.

ويعني القرار، بحسب تصريحات للمتحدث باسم الوزارة الدكتور حسام عبدالغفار عبر صفحة الوزارة الرسمية بموقع فيسبوك، استمرار حصول المواطنين، الحاصلين على قرارات علاج على نفقة الدولة من المجالس الطبية المتخصصة، على الخدمة بالمجان.

أسباب وأعراض الفشل الكلوي.. ونصائح للوقاية منه

وكانت الوزارة قد قررت الوزارة في وقت سابق، الأحد، رفع قيمة جلسة الغسيل الكلوي إلى 500 جنيه بدلًا من 325 جنيها. وأرجعت الوزارة قرار رفع قيمة جلسات الغسيل الكلوي إلى زيادة أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي بسبب المتغيرات العالمية، وذلك بعد دراسة أجرتها لجنة فنية من قطاع الطب العلاجي بالوزارة.

وأوضح عبدالغفار أن “وزارة الصحة سوف تتحمل هذه المبالغ بشكل كامل من خلال منظومة العلاج على نفقة الدولة وسيظل المرضى يتلقون الخدمة مجانا”.

ونشرت وسائل إعلام محلية، الأحد، صورة مستند رسمي صادر عن الوزارة، ينص على أن تكون قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة قبل يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول، سارية ويتم المحاسبة بسعر 500 جنيه للجلسة التي تتم اعتبارا من تاريخ الموافقة وحتى نفاد المبلغ، ليتم بعد ذلك تجديد قرار العلاج.

ويبلغ عدد مرضى الغسيل الكلوي المسجلين في مصر 64 ألف مريض، منهم قرابة 26 ألف مريض يحصلون على جلساتهم بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية الحكومية، والباقي يحصلون على الخدمة بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة والمراكز الخاصة، ووفق بيانات وزارة الصحة.

أسباب الفشل الكلوي

ومن المعروف أن الكلى تضطلع بدور لا غنى عنه لجسم الإنسان، وهو تنقية الدم من الفضلات التي يفرزها الجسم. وحين تعجز الكلى عن القيام بوظيفتها هذه، تتجمّع الفضلات السامّة في الدم وتسبب اضطراباً في عمل الجسم، يسمّى بالفشل الكلوي.

والفشل الكلوي قد يكون قاتلاً، وهو يُشخّص بتحليل نسبة الكرياتين في الدم. ومن أبرز أسبابه: مرض السكري، خاصة إن كان من النوع الأول أو الثاني، وارتفاع ضغط الدم، ووجود حصوات على الكلى، والأورام السرطانية التي تصيب المثانة البولية، والإصابة بأنواع من العدوى في الكلى، وتناول بعض أنواع الأدوية والعقاقير التي تؤثر على وظائف الكلى، ما يعمل على إصابتها بالفشل.

العين الإخبارية