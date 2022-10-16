أبرزها بنزيما.. 4 أرقام تاريخية تزين حسم ريال مدريد لكلاسيكو برشلونة





خلف فوز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 3-1 في كلاسيكو الدوري الإسباني عدة أرقام مهمة للفريق الملكي ونجومه.

واستضاف ريال مدريد غريمه برشلونة على ملعب “سانتياجو برنابيو” في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، قبل أن يحسن ضيافته بـ3 أهداف.

وبحسب شبكة “أوبتا” المتخصصة في الإحصائيات والأرقام، فإن هدف كريم بنزيما في الدقيقة 11 و27 ثانية بات الأسرع لريال مدريد في كلاسيكو الليجا على ملعب “سانتياجو برنابيو” منذ هدف الدولي الفرنسي نفسه بعد 5 دقائق و36 ثانية في مباراة مارس/ آذار عام 2013.

وسجل الأوروجواياني فيدي فالفيردي هدفا من خارج منطقة الجزاء أمام برشلونة في الكلاسيكو على ملعب الريال للمرة الأولى منذ هدف راؤول جونزاليس في مايو/ أيار عام 2008 وهو الثاني بشكل عام منذ موسم 1998-1999.

وأصبح البرازيلي رودريجو رابع لاعب يتحصل على ركلة جزاء ويسجل منها في كلاسيكو الليجا منذ موسم 2003-2004، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2014، و الأوروجواياني لويس سواريز في 2018، وسيرجيو راموس في 2020.

ومنذ بداية موسم 2021-2022، أصبح رودريجو ثاني أكثر اللاعبين تحصلا على ركلات جزاء في الليجا بالتساوي مع أنتوني لوزانو لاعب قادش بـ 4 ركلات لكل منهما وبفارق ركلة وحيدة عن البرازيلي فينيسيوس جونيور متصدر القائمة.

العين الإخبارية