بالفيديو.. النصر يسحق الفيحاء برباعية





تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من الفوز على نظيره الفيحاء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وحصد النصر أهدافه من خلال اللاعب لويس جوستافو الذي سجل هدفين أحدهما في الدقيقة 75 والدقيقة 87، واللاعب تاليسكا الذي سجل أيضا هدفين في الدقيقة 81 و84. يذكر أن النصر سيواجه نظيره الرائد يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر المقبل، في حين سيواجه الفيحاء نظيره الخليج في اليوم ذاته.