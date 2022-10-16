بهدف الغربال .. الهلال يعبر الشباب التنزاني ويتأهل إلى دوري الأبطال





تغلب الهلال السوداني على يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة (1-0)، مساء اليوم الأحد، على ستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان، في إياب دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد عبد الرحمن “الغربال” هدف اللقاء الوحيد، ليصعد الهلال إلى دور المجموعات، بفضل تعادله (1-1) في لقاء الذهاب بالعاصمة التنزانية دار السلام.

هدف الهلال جاء من هجمة منظمة، حين توغل ياسر مزمل وأرسل كرة زاحفة قابلها محمد عبد الرحمن بتسديدة في شباك يانج أفريكانز.

وسيطر محمد عبد الرحمن على كرة مرتدة من الحارس ديارا، ثم وصلت الكرة لعبد الرؤوف يعقوب الذي سددها لكنها ذهبت أعلى العارضة.

وقاد عبد الرؤوف هجمة مرتدة وأرسل كرة لياسر مزمل الذي كسر المصيدة وعكس كرة عالية، لكن محمد عبد الرحمن فشل في الوصول لها.

وكاد الجناح الغاني الأيسر بيرنارد موريسون أن يباغت حارس الهلال علي عبد الله أبو عشرين، حين سدد كرة خطيرة مرت بجوار القائم الأيسر.

ومرر عبد الرؤوف لياسر مزمل الذي تخطى الحارس ديجوي ديارا وسدد خارج المرمى، ثم انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال (1-0).

وباغت فيصل سالم، أبو عشرين بتسديدة من خارج الصندوق، فلتت من حارس الهلال ثم شتتها المدافع الطيب عبد الرازق إلى ركلة زاوية.

وأجرى الكونغولي فلوران إيبينجي المدير الفني للهلال، تبديلة الأول بخروج عبد الرؤوف يعقوب ودخول لاعب المحور محمد المنذر.

ورد القائم الأيسر كرة الظهير الأيسر الغاني إبراهيم إيمورو من مخالفة ارتكبها دفاع يانج أفريكانز، ثم انتهى اللقاء بفوز الهلال (1-0).

باج نيوز