هشام السوباط يطلق وعدًا جديدًا لجماهير الهلال





رئيس نادي الهلال السوداني بارك تأهل الفريق إلى دور المجموعات وهنأ اللاعبين والجهاز الفني والإداري بالتواجد في هذا الدور المهم.

قال رئيس نادي الهلال السوداني هشام السوباط، إنّ التأهل إلى دور المجموعات الإفريقية، جاء صعبًا على حساب منافسِ شرسٍ، كاشفًا عن أنّه لا يمثّل كامل طموحهم.

ووعد السوباط في تدوينة على صفحته الرسمية، الأثنين، بالعمل بإرادة صلبة على تجاوز كلٍ الصعاب والترشّح للدور التالي.

وأردف”هذا بطبيعة الحال يتطلّب اجتهادًا مضاعفًا ومثابرةً خلاّقة، وتكاتف بنّاء يضعنا في المكان الصحيح”.

وأعلن هشام السوباط، عن أنّ المسيرة ستمضي بتكاتف الجميع، باعثًا رسالة شكرٍ إلى جماهير الهلال التي تكبّدت المشاق وتغلّبت على جميع الظروف لتكون كلمتها هي العليا.

والأحد، تأهل الهلال السوداني إلى دور المجموعات بأبطال إفريقيا، بعد تغلّبه على الشباب التنزاني بهدفٍ دون ردٍ.

باج نيوز