العثور على حمير مذبوحة ومسلوخة داخل مياه مصرف في مصر





نجحت الأجهزة الأمنية في مصر، في كشف غموض العثور على حمير مذبوحة ومسلوخة في مياه مصرف إحدى قرى محافظة البحيرة، شمال العاصمة القاهرة.

كان أهالي قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، قد عثروا على الحمير، وأخطروا الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وقررت الأجهزة الأمنية تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم كونوا تشكيلا عصابيا لجمع الحمير وذبحها للحصول على جلودها وبيعها بعد ذلك.

وألقت الشرطة المصرية القبض على المتهمين، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

العين الإخبارية