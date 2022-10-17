أسوأ مركز.. الكرة الذهبية تصدم كريستيانو رونالدو





يبدو أن العام الحالي 2022 سيكون للنسيان بالنسبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

واحتل كريستيانو رونالدو المركز الـ20 في قائمة ترتيب المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 2022.

وتقدم مجلة “فرانس فوتبول” جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، من خلال حفل يقام بعد قليل بمسرح “دوشاتليه” في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت المجلة العالمية أعلنت عن 30 اسما مرشحا لنيل الجائزة، قبل أن تبدأ في تصفيتهم تباعا اليوم الإثنين قبل الإعلان عن الفائز.

مباشر من باريس.. . بداية نشر ترتيب سباق الكرة الذهبية 2022

ووفقا لما أعلنته “فرانس فوتبول”، فقد احتل كريستيانو رونالدو المركز الـ20 في قائمة المرشحين ليكون أسوأ ترتيب له من عام 2005.

وفي عام 2005، جاء رونالدو كذلك في المركز الـ20، وهي السنة التي حصل فيها البرازيلي رونالدينيو على الجائزة بعد تألقه مع برشلونة.

واحتل رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد في ذلك الوقت المركز الـ20، بالتساوي مع الإنجليزي جيمي كاراجر قلب دفاع ليفربول.

وتجدر الإشارة إلى أن الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد يعد أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة هذا العام، بعدما تألق بشكل لافت مع الريال خلال الموسم الماضي وقاده للتتويج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

العين الإخبارية