ميسي يرشح البرازيل وفرنسا لحصد مونديال 2022





كشف نجم فريق باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المنتخبات المرشحة من وجهة نظره لحصد لقب كأس العالم 2022.

البرازيل وفرنسا أكبر المرشحين

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العالم يوم 20 نوفمبر المقبل في قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر، بمشاركة 32 منتخبًا.

فيفا – المونديال – قرعة كأس العالم – المنتخبات المتأهلة لـ كأس العالم 2022

كأس البطولة

وتحدث ميسي على المنتخبات المرشحة للتتويج بلقب المونديال، قائلًا: “فيما يتعلق بالمرشحين، هناك منتخبات كبرى مثل البرازيل وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا، ومتأكد من نسيان بعضها”. وتابع ليونيل خلال تصريحاته لإذاعة “مونت كارلو” الفرنسية: “لكن إذا كان عليّ اختيار منتخب أو اثنين فقط، أعتقد اليوم أن البرازيل وفرنسا هما أكبر المرشحين للفوز بكأس العالم”.

ليونيل ميسي

مونديال 2022 الأخير لميسي

وصرح ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا مؤخرًا بأن نهائيات كأس العالم 2022، ستكون الأخيرة بغض النظر عما سيحدث فيها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا). وكان النجم الأرجنتيني قريبًا من حصد لقب كأس العالم 2014، إلا أنه خسر المباراة النهائية ضد ألمانيا بهدف دون رد، وودع النسخة الماضية من دور الـ16 على يد فرنسا بنتيجة 4/3.

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