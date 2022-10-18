خطأ غريب في جلسة محاكمة مفجري نادي الامير ببورتسودان





قررت المحكمة الخاصة المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال، تأجيل جلسة محاكمة متهمين بتفجير نادي الأمير الرياضي ببورتسودان بواسطة عبوة قرنيت أسفرت عن مقتل (4) أشخاص وإصابة آخرين.

وتسبب خطأ باسم المتحري المعلن عنه، في تأجيل الجلسة. وجددت المحكمة إعلان للمتحري وتصحيح الاسم على أن يتم إعلانه في الجلسة القادمة، وقالت المحكمة إنها قامت بتصحيح اسم الشاهد، وعلى المحامين تحمل مسؤولية إعلانه وليس المحكمة.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة ألقاها المتهمون في نادي الأمير الرياضي بمدينة بورتسودان، في يوليو 2021.

وانعقدت الجلسة الأولى في القضية في 31 مايو الماضي، حيث خُصصت للاستماع للشاكي وهو مواطن من حي “سلبونا” الذي يقع فيه نادي الأمير، فيما خصصت الجلسة الثانية لمناقشة المتحري.

صحيفة الصيحة