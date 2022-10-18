العلماء يفسرون سبب شعور النساء بالبرودة أكثر من الرجال





إحدى المعارك التي ربما لن تنتهي أبدًا هي معركة استخدام مكيف الهواء في مساحة يتقاسمها الرجال والنساء. لم يكن الأمر مجرد صدفة، بل هناك أسباب علمية فعلية تجعل النساء في كثير من الأحيان تشعر بالبرودة أكثر من الرجال في نفس الغرفة، فقد خلص مجموعة من الباحثين وفقًا لموقع Glamor، إلى أن هذه الظاهرة ليست فريدة من نوعها بالنسبة للإنسان، حيث يفضل العديد من الأنواع الذكرية (الطيور والثدييات) درجة حرارة أكثر برودة من الإناث. فما هي الأسباب؟

1. اختلاف حرارة الجسم بين الرجل والمرأة

وجدت دراسة أنه في حين أن درجة حرارة الجسم تختلف من شخص لآخر، ومن يوم لآخر، كانت درجات حرارة جسم النساء أعلى باستمرار من درجات حرارة نظرائهن من الرجال، الأمر الذي يجعل النساء تشعر ببرودة أكثر من الرجال.

2. النساء اللائي يستخدمن وسائل منع الحمل

إذا كنت تستخدم وسائل منع الحمل الهرمونية، فالهرمونات تؤثر على درجة حرارة جسمك، على الرغم من أنك قد لا تلاحظها، حيث ترتفع درجة حرارة جسمك بدرجة أكبر، مما يجعلك أكثر حساسية للبرد.

3. لدى النساء أطراف أبرد من الرجال

أول شيء تسمعه كثيرًا من النساء عند ملاحظة مدى برودتهن أن أيديهن وأقدامهن تتجمد. هذا حقيقي، لأن وفقًا لإحدى الدراسات فإن أيدي النساء وأقدامهن أكثر برودة من الرجال ببضع درجات.

4. النساء لديهن معدلات التمثيل الغذائي أبطأ

نظرًا لأن معدل التمثيل الغذائي لدى النساء أبطأ، فإنهن يملن إلى إنتاج حرارة أقل من الرجال، مما يجعلهن يشعرن بالبرودة.

5- اختلاف طبيعة تكوين الأجسام

يقول الخبراء إن الطريقة التي تتكون بها أجسادنا لها علاقة كبيرة أيضًا بمدى شعورنا بالدفء. بشكل عام، الرجال لديهم عضلات أكثر ودهون أقل من النساء، ونظرًا لأن العضلات أفضل في توليد الحرارة، فإن هذا يمنح الرجال ميزة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الدفء في درجات الحرارة الباردة.

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