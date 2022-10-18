جمارك الخرطوم تضبط أكثر من 25 ألف حبة مانع حمل مهربة





أكد اللواء شرطة، أحمد إسماعيل سبت، مدير الإدارة العامة للعمليات الجمركية أن ظاهرة تهريب الأدوية باتت من المخاطر التي تهدد حياة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث أصبح التهريب أحد النتائج الكارثية مما يتطلب مزيداً من الجهد والعمل للحد من تهريب الأدوية، مشيداً بإدارة جمارك مطار الخرطوم لليقظة وتحقيقهم هذه الضبطيات المتتالية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن

العميد شرطة، كمال أحمد محمد مدير دائرة جمارك الخرطوم بالإنابة أشاد باليقظة التامة والحس الأمني الذي يتمتع به منسوبو إدارة جمارك مطار الخرطوم، مثمناً الدور الكبير الذي يقومون به، حاثهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل حماية البلاد والمواطنين من خطر التهريب.

وأوضح العميد شرطة (حقوقي) هاشم محمد أحمد، مدير إدارة جمارك بمطار الخرطوم للمكتب الصحفي للشرطة، أن إدارته خلال الأيام الماضية التي شهدت اتساعاً وتزايداً في انتشار ظاهرة تهريب الأدوية والتي تأتي مخالفة لقانون الصيدلة والسموم و مخالفة لضوابط الاستيراد ومخزنة في ظروف غير ملائمة لتخزين الأدوية، الأمر الذي يشكل الخطر الأكبر على صحة المواطنين والمرضى.

وتمكنت وردية الصديق (وصول) من ضبط (25095 ) حبة مانع حمل Diane 2mg/35mcg و(360 ) حبة علاج ضغط الدم Nimotop 30mg و(45 )حقنة Novorapid 3ml، موضحاً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المضبوطات.

صحيفة اليوم التالي