بسبب كريستيانو رونالدو.. مانشستر يونايتد في قفص الاتهام





تلقى نادي مانشستر يونايتد اتهامات رسمية من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد مواجهة نيوكاسل يونايتد الماضية في البريميرليج.

وشهدت المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، هدفين ملغيين للبرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن تنتهي بالتعادل السلبي.

وتسبب الهدف الثاني في حالة من الجدل داخل أرض الملعب، بعدما طالب رونالدو ولاعبو اليونايتد حكم المباراة باحتسابه بداعي تنفيذ نيوكاسل ركلة حرة، قبل انقضاض صاحب الـ37 عاما على الكرة ووضعها في المرمى الخالي.

وأحاط لاعبو مانشستر يونايتد بالحكم كريج باوسون، بعدما ألغى هدفا لأسطورة النادي، حيث ادعى اللاعب البرتغالي تنفيذ نيوكاسل لركلة حرة قبل أن يركض ليأخذ الكرة من الحارس نيك بوب ويسددها في الشباك الخالية.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان “تم اتهام مانشستر يونايتد بانتهاك البند الخامس 20.1 من لائحة الاتحاد الانجليزي، وذلك عقب مباراته في الدوري الممتاز أمام نيوكاسل يونايتد يوم الأحد”.

وبحسب الاتحاد الإنجليزي، فإن “نادي مانشستر يونايتد فشل في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منضبطة خلال الدقيقة 49 من المباراة، وعلى النادي الرد على الاتهام في موعد أقصاه يوم الخميس”.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة من 9 مباريات، ويستضيف توتنهام هوتسبير ثالث الترتيب يوم الأربعاء المقبل.

العين الإخبارية