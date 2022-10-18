بسبب الكرة الذهبية.. بنزيما يستنزف أموال ريال مدريد





على الرغم من سعادة مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني بعودة الكرة الذهبية لملعب سانتياجو برنابيو، إلا أن هناك استنزاف مستمر لخزينة النادي.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن حتمية دفع الريال مليون يورو لنادي ليون الفرنسي نظير تتويج كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية، حسبما ينص الاتفاق المبرم بين الطرفين عام 2009.

لكن الاستنزاف المالي لخزائن ريال مدريد لن يتوقف عند هذا الحد، حيث أفادت صحيفة “آس” الإسبانية بأن نادي العاصمة سيكون مضطرا لدفع مبلغ مماثل.

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وأشارت إلى أن بنزيما سيكون المستفيد هذه المرة من هذا المبلغ، حيث يتضمن عقده بندا يقضي بحصوله على نحو مليون يورو حال تتويجه بالجائزة التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وقد يتحصل بنزيما على مكافأة إضافية تتعلق بتمديد عقده حتى يونيو/ حزيران 2024 بعد موسمه الاستثنائي، الذي قاد خلاله الريال للفوز بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وسجل صاحب الـ34 عاما 44 هدفا على مدار الموسم المنقضي، 27 منها في الليجا و15 في دوري الأبطال، فيما وقع على اثنين في السوبر الإسباني.

يذكر أن المهاجم الفرنسي توج بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته، وذلك بعد 13 عاما على وصوله لملعب سانتياجو برنابيو.

العين الإخبارية