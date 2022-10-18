بكري المدينة على أعتاب مغادرة المريخ رسمياً





كشفت متابعات (الصيحة)، أن القطاع الرياضي بالمريخ اتجه لفتح تحقيق مع لاعب الفريق بكري عبد القادر “المدينة” وذلك بعد تصريحاته الأخيرة حول المدرب التونسي الجنسية “غازي الغرايري”.

وكشف مصدر موثوق لـ(الصيحة)، أن الاتجاة الأبرز الآن يذهب إلى إخلاء خانة اللاعب “المدينة” عقب موجة غضب سيطرت على أعضاء القطاع الرياضي الذي يدرس في خيارات لعقوبة اللاعب البعيد عن الظهور منذ فترة ليست بالقصيرة بسبب تعلله بالإصابة بشد عضلي الشئ الذي جعل المدربان ديغو غارزيتو ولي كلارك وحتى الغرايري يطالبون بإخلاء خانته نسبة لاعتراضاته الكثيرة وتدخلاته في الشأن الفني الذي لا يخصه وهذا ما جعل الحرب الكلامية تشتعل بينه والأخير.

وكان “المدينة” قد أدلى بتصريحات عن المدرب التونسي جاء فيها أن سر نجاح المدربين علاقتهم الطيبة مع لاعبيهم، وعلاقته مع بعض اللاعبين سيئة لشئ في نفسه، وأضاف: الغرايري حارب طيفور وجعله حبيس (الدكة) رغم موهبته التي لا يختلف عليها اثنان وضحاياه كثيرين، وواصل “المدينة” إن مباراة الأهلي الليبي والمريخ في الأندية الأبطال الأخيرة لعبها بعشوائية والفريق لم يستطع اللعب الجماعي بسبب خطته العقيمة،وواصل هذا المدرب لم يتبق له ما يقدِّمه للمريخ والصعود للمجموعات صدفة ولا ينسب له، واختتم التصريحات بقوله الغرايري: ديكتاتوري لايحترم الرأي والرأي الآخر وإشارته للجمهور في مباراة الأبيض خير دليل.

صحيفة الصيحة