القبض على أجانب احتالوا تاجراً في مبلغ (5.5) آلاف دولار





كشفت شرطة ولاية النيل الأبيض، عن القبض على أجنبيين قاما باحتيال تاجر مبلغ (5500) آلاف دولار، ومبالغ سودانية وذلك بالواحة بأم درمان.

وقال (إعلام شرطة ولاية الخرطوم) بأن الشاكي حضر لقسم الشرطة وأفاد بأنه يعمل تاجر بسوق أم درمان وأن المتهم الأول حضر له بالسوق وتحدث معه وأفاده بأنه حضر للسودان للاستثمار وأن لديه دولار أسود سيحضره من خارج السودان عبارة عن مبلغ مليوني دولار، منبهاً الي أن المتهم الأجنبي أفاده أيضاً بأنه يحتاج لمبلغ (5.5) آلاف دولار، لتكملة إجراءات التخليص، وكشف الشاكي في بلاغه بأنه قام بتسليم الأجنبي المبلغ – إلا أن المتهم حضر إليه بعد يوم ومعه حقيبة بداخلها خزنة وخطاب إضافة إلى رزم من الورق الأسود وزجاجة مكسورة بها المادة الذي يتم بها غسيل الورق، موضحاً بأن المتهم طالبه بإحضار إناء لغسيل الورق، لافتاً إلى أنه بالفعل استجاب لطلب المتهم وذهب لإحضار الإناء – إلا أنه وعند عودته وجد المتهم قد جهز له (12) ورقة نقدية من فئة الـ(100) دولار وقال له إنه لا يستطيع تجهيز الباقي وذلك لتلف الزجاجة، مشيراً إلى أن المتهم الأجنبي بعدها قام بالخروج ومعه باقي الزجاجة المكسورة من منزله، لافتاً إلى أنه وبعد عدة أيام طلب منه مبلغ عشرين ألف دولار لإحضار زجاجة جديدة.

وأوضحت الشرطة بأنها وفور تلقي البلاغ قامت بتشكيل فريق ميداني مختص للبحث والتقصي، وأكدت الشرطة بأن الفريق الميداني فور تشكيله شرع في رصد تحركات المتهم وجمع المعلومات حوله بدقة، ليتم تحريك قوة من المباحث وبالتنسيق مع الشاكي تمكنت القوة من القبض على المتهمين وهما أجنبيان، وكشفت الشرطة عن تدوينها إجراءات بلاغ في مواجهة المتهمين تحت طائلة نص المادة (178) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بالاحتيال ولا زالت توالي تحرياتها مع المتهمين في انتظار اكتمالها لاحالتهما للمحكمة.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة