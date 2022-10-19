اتحاد الكرة يثير غضب الحكام بسبب تحديد رواتبهم





اعتمد الاتحاد السوداني لكرة القدم رسمياً، وبحسب ما تحصلت عليه (الصيحة) من مصادرها الخاصة إجور الحكام والتي كشف عنها بواقع (30) ألف جنيه، للحكم الواحد في مباريات الموسم الجديد من الدوري الممتاز، أي بزيادة (15) ألف، عن الموسم السابق، وتأتي خطوة اعتماد أجور الحكام من قبل اتحاد الكرة في خطوة مفاجئة، رافضاً لمطالبات الحكام التي نادت بزيادة تصل إلى ما يقدر بحوالي (50) ألف جنيه، للحكم،هذا وربما تثير هذه الخطوة الغضب وسط الحكام ولجنة التحكيم المركزية والتي ربما سعت إلى الجلوس مع الاتحاد والتفاكر حول الأمر لأجل تصحيحه.

صحيفة الصيحة