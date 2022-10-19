فانتازي الدوري الإنجليزي.. كيف سحب محمد صلاح البساط من هالاند؟





بشكل مفاجئ، انخفض سعر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

وأعلن الحساب الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي عبر موقع “تويتر”، انخفاض سعر إيرلينج هالاند إلى 12.1 مليون بعدما كان يبلغ سعره 12.2 مليون.

ويعود انخفاض سعر هالاند إلى قيام العديد من المشاركين في اللعبة ببيعه في تلك الجولة الـ12 للدوري الإنجليزي، التي تقام منتصف الأسبوع، وسط غياب مانشستر سيتي.

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وتم تأجيل مباراة مانشستر سيتي في تلك الجولة أمام المتصدر أرسنال، بسبب إعادة جدولة مباراة الأخير ضد بي إس في آيندهوفن الهولندي في الدوري الأوروبي، لتقام مساء الخميس المقبل.

وفي ظل غياب هالاند عن المشاركة لأول مرة هذا الموسم، قام رواد اللعبة بإخراجه من السباق في تلك الجولة، ولكن رغم ذلك مازال يمتلكه في فريقهم ما يصل لنسبة 80.6% من المشاركين.

وتحتفظ الغالبية العظمى بهالاند في فريقها رغم عدم لعبه، نظرًا إلى صعوبة شرائه مرة أخرى بعدما ارتفع سعره، حيث كان في بداية الموسم يبلغ سعره (11.5 مليون)، ليصبح بعد تألقه ثاني أغلى اللاعبين خلف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول (12.7 مليون).

واتجه عدد كبير لاختيار محمد صلاح كـ”قائد” في تلك الجولة مع غياب هالاند الذي كان يتم اختياره في الجولات الماضية، حيث منح أكثر من 2.3 مليون مشارك “مو” شارة القيادة، التي تضاعف نقاط صاحبها.

ويستضيف ليفربول نظيره وست هام يونايتد مساء يوم الأربعاء، وهو أمر محفز بالنسبة لداعمي صلاح البالغ عددهم 2.3 مليون، حيث يتمتع النجم المصري بسجل مميز ضد الهامرز.

وحقق صلاح عدد نقاط في “فانتازي الدوري الإنجليزي” أمام وست هام أكثر من أي خصم آخر واجهه في البريميرليج.

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وفي 10 مباريات أمام وست هام، حقق صلاح أكثر من 9 نقاط في أربع مناسبات مختلفة، ليحصد 87 نقطة إجمالا بعد تسجيل 9 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة، ليحصل على 10 نقاط إضافية (bonus).

وما شجَّع رواد اللعبة أكثر لاختيار صلاح قائدا، هو نجاح صاحب الـ30 عاما في كسر صيامه التهديفي خلال الجولة الماضية بهدف مذهل أمام مانشستر سيتي، ليقود “الريدز” لاستعادة الانتصارات من جديد.

العين الإخبارية