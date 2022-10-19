صلاح ومحرز.. 5 نجوم تألقوا في تحليل المباريات قبل الاعتزال





ليفربول ومانشستر سيتي، من تحليل مباريات كأس العالم 2022 على الهواء مباشرة، بحسب تقارير صحفية.

ويغيب منتخب مصر ونظيره الجزائري عن نهائيات كأس العالم 2022 التي تحتضنها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.

ووفقا لموقع “استاد الدوحة” القطري فإن صلاح ومحرز سيظهران عبر قنوات “بي إن سبورتس” المالكة للحقوق ضمن فريق التحليل الفني الخاص بمباريات البطولة.

“العين الرياضية” تستعرض أشهر 5 نجوم سبقوا صلاح ومحرز في التحليل قبل الاعتزال.

زلاتان إبراهيموفيتش

التحق النجم السويدي الدولي السابق زلاتان إبراهيموفيتش بقنوات beIN SPORTS من خلال تحليل عدد من مباريات كأس العالم “روسيا 2018”.

وكان “السلطان” حاضراً في الاستوديو التحليلي لمباراة فرنسا وأستراليا ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

ويلعب إبراهيموفيتش (41 عاماً) حالياً في نادي ميلان الإيطالي بعد العودة إلى أوروبا قادما من لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

انضم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لطاقم محللي قنوات beIN SPORTS قبل ٣ سنوات، وكان ظهوره الأول في الاستوديو التحليلي لمباراة السعودية وقطر ضمن كأس أمم آسيا عام 2019.

وكان مورينيو حاضرا ضمن فريق محللي بعض المباريات الأخرى في الدوري الإنجليزي الذي تولى فيه قيادة تشيلسي ومانشستر يونايتد، والدوري الإسباني الذي ظهر فيه على رأس القيادة الفنية لريال مدريد.

ويتولى جوزيه مورينيو (59 عاما) تدريب روما الإيطالي حاليا، وتمكن خلال الموسم الماضي من تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى.

ظهر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني هذا العام على قناة “mbc مصر” لتحليل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وهو على رأس القيادة الفنية لناديه السابق الأهلي المصري.

وتواجد موسيماني مدرب بجانب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، والأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للكونغو الديمقراطية ومنتخب مصر، بالإضافة إلى حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري آنذاك.

ويتولى موسيماني (58 عاما) تدريب أهلي جدة السعودي بعد عدة أشهر من رحيله عن الأهلي القاهري عقب خسارة دوري أبطال أفريقيا 2022 أمام الوداد المغربي.

رغم رحيل السويسري رينيه فايلر عن الأهلي في 2020، تمكن الفريق في 2021 من الوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وبينما كان الأهلي يصنع المجد بقيادة مدربه السابق موسيماني بحصد اللقب العاشر في دوري الأبطال، كان فايلر يعمل كمحلل في صحيفة “بليك السويسرية”، وظهر في بعض الاستديوهات لتحليل مباريات اليورو في نفس التوقيت.

وعاد فايلر إلى التدريب بنهاية عام 2021 وقاد كاشيما أنتلرز الياباني، قبل أن يعلن النادي في أغسطس/آب 2022 فسخ تعاقده بالتراضي مع مدرب الأهلي الأسبق بعد ولايته التي استمرت 8 شهور فقط.

يتولى أرسين فينجر المدير الفني التاريخي لأرسنال، منصب مسؤول التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في الوقت الحالي، كما أنه ضمن فريق المحللين لمجموعة قنوات beIN SPORTS.

وكانت بداية فينجر في تحليل المباريات وهو رأس القيادة الفنية لأرسنال، حيث ظهر كمحلل في قناة “بي إن سبورتس” في نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

ووفقا لصحيفة “تليجراف” البريطانية، فإن تلك الفرصة سمحت للمدير الفني الفرنسي لمتابعة المواهب وضمها لأرسنال، الذي رحل عن تدريبه في يونيو/ حزيران 2018 بعد مسيرة أسطورية استمرت 22 عاما.

العين الإخبارية