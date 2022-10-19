الأمن الاقتصادي يضبط مخزناً يعمل على تدوير المواد الغذائية بكوستي





أعلن الأمن الاقتصادي بمدينة كوستي، عن ضبط مخزن لتغيير مدة المواد الغذائية عقب انتهاء صلاحيتها وإعادة تدويرها للأسواق.

وقال المكتب الصحفي لجهاز المخابرات العامة، إنّ الأمن الاقتصادي بكوستي بالتنسيق مع المواصفات والمقاييس، وحماية المستهلك، تمكّن من ضبط (مخزن) بداخله كميات كبيرة من المواد الغذائية والعصائر المُصنّعة والمشروبات الغازية، بجانب مسدس يُستخدم في تغيير تاريخ المنتج، واستيكرات تُوضع على المنتج المنتهي الصلاحية.

وأشار إلى أن العملية تمت بعد الوصول لمعلومات تفيد أن هناك مخزناً داخل منزل يتردّد عليه بعض التجار، حيث تمت مُداهمة المنزل من قِبل الأمن الاقتصادي والتيم المذكور، وحصر ومصادرة الكميات المضبوطة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

صحيفة السوداني