العقوبة الأخف.. هل تمت مجاملة رئيس برشلونة بعد أحداث الكلاسيكو؟





أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبتها على خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على خلفية أحداث مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني الأخيرة أمام ريال مدريد.

وشهد ملعب “سانتياجو برنابيو” بالعاصمة الإسبانية مدريد، الأحد الماضي، تلقي برشلونة هزيمة قاسية بنتيجة (1-3) أمام ريال مدريد، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وتوجه رئيس برشلونة إلى غرف خلع الملابس بعد نهاية الـ90 دقيقة للشكوى من أداء الحكم سانشيز مارتينيز وعدم عودته للـ VAR في إحدى اللعبات، قبل أن يدخل في مشادة كلامية معه.

صحيفة “سبورت” الكتالونية كشفت عن أن لجنة المسابقات اكتفت بالعقوبة الأخف على لابورتا، عبر تغريمه 150 يورو فقط بسبب عدم الامتثال للأوامر أو التعليمات التنظيمية الخاصة بالمسابقة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أشارت خلال الأيام القليلة الماضية إلى أن العقوبة إذا كانت مخففة ستكون عبارة عن غرامة مالية قدرها 602 يورو، فضلا عن الحرمان من حضور المباريات من 4 إلى 10 مواجهات.

خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة

وفي بيان لجنة المسابقات، أكدت أنها راعت أن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها لرئيس برشلونة، وأن العقوبة التي تم توقيعها عليه جاءت وفق المادة 133 من قانون الانضباط الخاص بالليجا.

وتمنع المادة 255 من قانون الانضباط وجود أي فرد في منطقة غرف ملابس الحكام، باستثناء اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية ومسؤولي الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا.

الجدير بالذكر أن لابورتا يتولى رئاسة نادي برشلونة منذ مارس/آذار عام 2020، ولم يحقق الفريق في ولايته الحالية سوى لقب وحيد لكأس ملك إسبانيا.

العين الإخبارية