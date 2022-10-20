الهلال ضيفا على الأمل في اختبار خاص لإيبينجي





سيضع فريق الأمل عطبرة، ضيفه الهلال ومديره الفني فلوران إيبينجي، تحت الاختبار في المباراة التي ستلعب مساء يوم غد الجمعة، بمدينة عطبرة ضمن الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

المدير الفني لفريق الهلال، يلعب لأول مرة داخل السودان خارج العاصمة الخرطوم منذ توليه المهمة قبل نحو 3 أشهر، حيث خاض جميع مبارياته الرسمية بالدورين التمهيدي والأول في أبطال إفريقيا بإثيوبيا وتنزانيا، وخاض مباراتين بكأس السودان وواحدة بالدوري في أم درمان.

وسيخوض الفريق الأزرق المباراة أمام الأمل، بالفرحة الكبيرة الناجمة من تأهله إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على حساب يانج أفريكانز التنزاني يوم الأحد الماضي.

وكان الهلال قد بدأ حملة الدفاع عن لقبه بفوز كاسح في الأسبوع الأول على فريق ود نوباوي برباعية نظيفة، ولم يخض مباراته بالجولة الثانية لارتباطه بمباراة العودة أمام يانج أفريكانز التنزاني بدور ال32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ويحتل الفريق المركز الرابع ب3 نقاط.

وستكون الفرصة متاحة أمام الهلال للتقدم نحو المركز الثاني حال فاز الهلال الفاشر أو الأهلي شندي، الأول والثاني، في مباراتهما معا اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني للهلال إبيينجي، بعدد من الوجوه التي لم تشارك في مباريات الفريق الأخيرة بدوري الأبطال، على غرار الظهيرين الأيسر والأيمين على التوالي فارس عبد الله وأطهر الطاهر، ولاعب الارتكاز أبو عاقلة عبد الله وصانع الألعاب النيجيري عابدول أجاغون، ورأس الحربة وليد الشعلة

أما فريق الأمل الذي يحتل المركز الثامن بنقطة واحدة من مباراة واحدة حصل عليها من تعادله خارج ملعبه أمام كوبر البحراوي، ويواجه جهازه الفني المكون من خالد جوليت وعمار مرق تحديا خاصا، فهما علاة على أنهما لاعبان مميزان سابقان بالهلال، كانا حتى الموسمين الماضيين، ضمن الأطقم الفنية بفرق الهلال المتعددة كالفريق الأول وفريق الشباب.

وفي 3 مباريات أخرى ضمن الجولة الثالثة للدوري السوداني، يستضيف الأهلي مروي في ملعبه بشمال السودان عصر غد الجمعة، ضيفه الوافد الجديد حيدوب، ويسعى كليهما لتحقيق الفوز الأول، ولمروي نقطة واحدة من مباراتين ويحتل المركز 14، بينما لحيدوب نقطة واحدة ويحتل المركز 12.

وفي مساء الجمعة، يسعى هلال الساحل لمحو أثار الخسارة بسباعية أمام بيراميدز المصري بالكونفيدرالية حين يواجه ضيفه الشرطة القضارف صاحب المركز الخامس ب3 نقاط، بينما سيخوض هلال الساحل مباراته الأولى بالمسابقة ويحتل المركز 15 بدون رصيد.

وبستاد حليم شداد مساء الجمعة، سيخوض الوافد الجديد فريق الزومة أول مباراة له في تاريخه بالممتاز، وذلك أمام ضيفه ود نوباوي، وكانت أول مباراتين للزومة أمام المريخ والهلال قد تأجلتا بسبب مشاركة الفريقين في دوري الأبطال.

ويحتل الزومة المركز 17 قبل الأخير بدون رصيد، بينما يسعى ود نوباوي صاحب المركز 18 والأخير بدون رصيد من مباراة واحدة، لتعويض خسارته الثقيلة برباعية أمام حامل اللقب الهلال.

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