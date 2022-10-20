مدرب باريس سان جيرمان يطالب لاعبيه بالمزيد من الشراسة





أعرب كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم ،عن رغبته في أن يكون فريقه أكثر شراسة لكي يكون متاحا لديه تدوير الفريق والحفاظ على نشاط اللاعبين.

ولم يخسر سان جيرمان في أول موسم يقود فيه جالتييه الفريق، حيث يحتل الفريق صدارة الدوري الفرنسي، ومجموعته في دوري أبطال أوروبا.

ولكن لم يحقق سان جيرمان الفوز بفارق أكثر من هدفين منذ فوزه على مكابي حيفا 3 / 1 يوم 14 سبتمبر الماضي، مما يعني أن جالتييه لم يكن لديه رفاهية تبديل اللاعبين الأساسيين.

ويرغب المدير الفني أن يمنحه فريقه المزيد من الحرية لتدوير اللاعبين من خلال قتل المباراة مبكرا، وأكد قبل مواجهة أجاكسيو غدا الجمعة:” هناك مباريات كثيرة في هذا الوقت”.

وأضاف:”بالطبع، أود أن نكون أكثر راحة وأن نتقدم في النتيجة بفارق أكبر لكي نكون قادرين على إجراء المزيد من التعديلات خلال المباريات، ولكن الحقيقية أننا نواجه حراس مرمى جيدين بالإضافة لتوالي المباريات، مما قد يعني أننا لا نبذل جهود كثيرة أمام المرمى”.

وأردف:”من الممكن أن ندفع بلاعبين جدد أمام أجاكسيو. مازلت أفكر بشأن هذا وعدد المباريات التي نواجهها”.

وأوضح:”نريد تحقيق نتائج. بالطبع، ربما يعتقد الناس أنها مباراة سهلة لسان جيرمان، ولكننا ذهبنا لمواجهة ستاد ريمس وتعادلنا سلبيا، ووجدنا المباراة صعبة للغاية. يجب أن نحقق الفوز”.

قال جالتييه إن اللاعبين الذين لم يلعبوا دقائق كثيرة في الملعب مثلما يريدون يجب أن يكونوا جاهزين عندما يتم الاعتماد عليهم.

البيان