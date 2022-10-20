تفاصيل مثيرة في محاكمة شاب حاول تهريب ذهب وعملات بطريقة احترافية





كشفت هيئة الجمارك، تفاصيل مثيرة في محاكمة شاب حاول تهريب كميات من العملات الأجنبية المختلفة عن طريق خياطتها على حذائه والسفر بها للخارج عبر المطار.

ومثل أمام محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، المُبلِّغ وأفاد بأنه يعمل بصالة السلامة بجمارك مطار الخرطوم، وأوضح أنه وبتاريخ 11/ 11/ 2021م حضر إليه موظف بإحدى شركات الطيران لاستلام (3) حقائب سفر تخص مسافراً للخارج تخلّفت عن رحلته التي أقلعت لدولة الإمارات العربية المتحدة في يوم العاشر من ذات الشهر، وذلك لتسفيرها وتسليمها له بمقر إقامته.

وأضاف المُبلِّغ أنه سبق واشتبه في الحقائب إلا أن صاحبها لم يحضر إليه لتفتيشها بحضوره بالرغم من إعلانه عبر الإذاعة الداخلية لمطار الخرطوم، ونبَّه إلى أنه وفور حضور مندوب شركة الطيران تم فتح الحقائب بحضوره وبتفتيشها عثر بداخلها على سبيكتي ذهب مخبأة بطريقة احترافية داخل حذاء عقب خياطتها داخله، كما كشف المبلغ عن ضبطه كذلك (91.800) ريال سعودي و(720) درهم إماراتي إضافة إلى (6215) دولار أمريكي، وأكد للمحكمة أنه وفور ذلك قام بحجز المضبوطات بموجب أورنيك حجز (42) وذلك لعدم وجود صاحبها واتخاذ إجراءات قانونية حوَّلها.

وكشف المُبلِّغ للمحكمة عن حضور المتهم عقب عودته من الإمارات واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته تحت طائلة المادتين (198 و199) من قانون الجمارك لسنة 2010م والمادة (6) من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي وتقديمه للمحاكمة بموجبها عقب اكتمال التحريات في مواجهته.

وأكد المُبلِّغ في ختام إفاداته للمحكمة، أن موظف شركة الطيران حضر إليهم في جمارك مطار الخرطوم لاستلام الحقائب وذلك لإرسالها لصاحبها الذي غادر البلاد على متن إحدى رحلاتهم ولم يتم شحن حقائب سفره على ذات الرحلة التي غادر فيها البلاد.

من جانبه، لم يبدِ المتهم أي اعتراض على الأقوال التي أدلى بها المُبلِّغ أمام المحكمة وإنما أقر بصحتها.

وأمرت المحكمة بإعلان شهود الاتهام وهم نظاميين بمطار الخرطوم للمثول أمامها والإدلاء بأقوالهم على ذمة الدعوى الجنائية في الجلسة التي حدَّدتها في خواتيم الشهر الجاري.

صحيفة الصيحة