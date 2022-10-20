هل انتهى زمن رونالدو؟.. الدون يخرج من قلعة الشياطين





تسير الأمور من سيئ إلى أسوأ مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ناديه الحالي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما يبدو أن الدون اتخذ قرارا بمغاردة قلعة الشياطين الحمر.

رونالدو وجد نفسه بديلا في عهد المدرب الجديد إريك تين هاغ، قبل أن يصبح خارج حساباته تماما ولا يشارك كبديل إلا نادرا.

أزمة جديدة

جلس رونالدو بديلا في فوز فريقه على توتنهام هوتسبير بنتيجة (2-0) على ملعب أولد ترافورد، ثم غادر الملعب قبل نهاية اللقاء.

الكاميرات تعقبت خروج رونالدو من الملعب رغم عدم انتهاء المباراة، قبل أن تكشف الصحف عن السبب في اليوم التالي.

صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية أشارت إلى أن رونالدو رفض طلبا من مدربه بالدخول إلى الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ونشبت مشادة بين رونالدو هاغ بسبب رفض اللاعب النزول لتمضية الوقت مع الفريق دون فائدة فنية، ليغادر على إثرها البرتغالي الملعب أمام الجمهور والكاميرات.

سكاي نيوز