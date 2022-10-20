رسميا: مانشستر يونايتد يعاقب رونالدو بعد واقعة توتنهام





أصدر نادي مانشستر يونايتد، بيانا اليوم الخميس، يتعلق بالأزمة الخاصة بنجمه كريستيانو رونالدو، بشأن رد فعله في مباراة الأمس أمام توتنهام.

وتفوق مانشستر يونايتد على توتنهام بهدفين دون رد على ملعب أولد ترافورد، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفضل إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، عدم الدفع بالنجم كريستيانو رونالدو، في التشكيل الأساسي للفريق.

وفي الدقيقة 89 ومع عدم دخول رونالدو كلاعب بديل، التقطت عدسات الكاميرات، مغادرة النجم البرتغالي لملعب أولد ترافورد، وذلك قبل نهاية اللقاء.

وأشار تين هاج عقب اللقاء، بأن سينظر في الأمر، وذلك بعد الجلسة التي ستجمعه بالنجم البرتغالي.

وأصدر يونايتد بيانا، عبر موقعه الرسمي، أكد فيه بأن رونالدو لن يتواجد في قائمة الفريق لمواجهة تشيلسي، السبت المقبل في البريميرليج، مؤكدا على تركيز بقية اللاعبين في الاستعداد لتلك المباراة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رونالدو أبلغ مدربه تين هاج، أنه لا يريد الدخول كبديل في الدقائق الأخيرة.

وتزايدت التكهنات بشأن مستقبل رونالدو في الفريق، بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي، إذ شارك أساسيا مرتين فقط هذا الموسم بالبريميرليج، في الخسارة أمام برنتفورد، والتعادل السلبي مع نيوكاسل.

موقع كووورة