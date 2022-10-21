محاكمة أجنبي وآخر يتخذان من ركشة مقراً لترويج المخدرات





اتهمت المحكمة أمس، شابين أحدهما أجنبي بجنسية أفريقية والآخر سودانيى بالاتجار في حشيش البنقو عبر استخدامهما ركشة لتوزيعه وذلك بإحدى مناطق الخرطوم .

وحرَّرت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بمجمع الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان، ورقة اتهام بمخالفة نص المادة (15/1/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 94م في مواجهة المتهمين والتي تتعلق بالاتجار في المخدرات .

من جهته دفع المتهمين الأجنبي والسوداني بعدم الذنب نتيجة توجيه التهمة لهما على ذمة الدعوى الجنائية، وأنكرا علاقتهما بالمخدرات، فيما أقر المتهم الثاني تسليمه الركشة الخاصة به للمتهم الأول الأجنبي بغرض العمل فيها وأنه وبعد مرور أيام من تسليمه الركشة تم القبض عليه وأدخل السجن في بلاغ آخر، مشدِّداً على أنه ووقت القبض على المعروضات لم يكن برفقة المتهم الأول مطلقاً وإنما محبوساً .

وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أنها تتهم المتهمين بالاتجار في المخدرات، وأن المتهم الثاني قام بتسليم الركشة الخاصة به للمتهم الأول بغرض استخدام كليهما لها في الاتجار في المخدرات، وأوضحت المحكمة بأن السلطات ألقت القبض على المتهمين وعثرت داخل الركشة على (5) رأس حشيش بنقو، فضلاً عن عثورها على بقايا لمخدر الايس كريستال وحشيش ليتم القبض على المتهمين وإحالتهما للمحاكمة .

فيما حدَّدت المحكمة جلسة أخرى لسماع شهادة شهود دفاع المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية.

الصيحة