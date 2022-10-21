توقيف أخطر معتادي جرائم بشرق النيل





ألقت مباحث شرطة محليه شرق النيل القبض على أخطر معتادي جرائم كسر زجاج المركبات وجرائم المتابعة فى البنوك وجرائم النهب بعد مطاردة عنيفة .

وتعود تفاصيل الضبطية حسب متابعات *إعلام شرطة ولاية الخرطوم* إلى تحرك قوة من مباحث محلية شرق النيل فى حملة روتينية لرصد حركة معتادى الاجرام ومنع الجريمة والتمشيط بدائرة الإختصاص بلفة ٢ ولفة الهايس ولفة البابور وحى البركة واثناء عمل الحملة بحى البركة شوهدت عربة توسان بلون ابيض مظللة تماما يقودها المتهم (أ ، ج، أ) وقامت القوة بايقاف العربة إلا ان سائقها قام بصدم عربة الشرطة قاصداً ذلك وشرع فى اصابة القوة ودهسهم بالعربة وقام بالهروب باتجاه منطقة الفيحاء وتمت مطاردته حتى تمت محاصرته فى ميدان بالفيحاء بعد مطاردة عنيفة وقام المذكور بإشهار سكين فى وجه القوة التي إضطرت لاصابته بعيار نارى فى يده اليمنى اعلى المرفق وتم القبض عليه وتحويله والافراد المصابين في الحادث الى المستشفى لتقى العلاج وهم بحالة صحية جيدة ويعتبر المتهم من أقدم معتادى الإجرام بدائرة الإختصاص ويتنوع فى اسلوبه الاجرامى وهو من اعتى معتادى الإجرام ويعتاد على جرائم كسر زجاج المركبات وجرائم المتابعة فى البنوك وجرائم النهب ويمارس نشاطة فى ولاية الخرطوم ويتتبع ضحاياه اثناء خروجهم من البنوك ويقوم بنهبهم كما يقوم باستئجار الشقق المفروشة لإخفاء نفسه من الشرطة تم فتح بلاغات جنائية في مواجهة المتهم توطئة لتقديمه للمحاكمة

الصيحة