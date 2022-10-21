تن هاغ: رونالدو رفض اللعب كبديل ضد توتنهام





أكد إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو رفض اللعب كبديل ضد توتنهام هوتسبير الأربعاء الماضي، وأنه الآن يتدرب بشكل منفرد بعيدا عن تشكيلة الفريق الأول.

ولم يلعب رونالدو في فوز فريقه على ملعب الأولد ترافورد 2-صفر يوم الأربعاء، وسار نحو النفق المؤدي لغرف الملابس قبل دقائق من نهاية المباراة، بعدما تركه تن هاغ على مقاعد البدلاء.

وسيكون المهاجم البرتغالي خارج قائمة الفريق التي ستواجه تشلسي اللندني، غدا السبت، وفقا لما ذكرته رويترز.

وردا على سؤال، اليوم الجمعة، حول رفض اللاعب البالغ عمره 37 عاما اللعب ضد توتنهام، قال تن هاغ “نعم (رفض اللعب)”.

وأضاف المدرب الهولندي “أنا المدرب، وأنا المسؤول عن الثقافة هنا ويتعين علي وضع المعايير والقواعد وأن أدير الدفة. لدينا قيم ومعايير في الفريق وأنا المسؤول عن ذلك”.

وتابع “سيكون هناك وقت للتفكير بالنسبة له، وأيضا بالنسبة لكل شخص آخر. كرة القدم هي رياضة جماعية، وعليك الوفاء بمعايير معينة ويتعين علي العمل على تنفيذ ذلك”.

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ولم تكن مغادرة رونالدو للملعب مبكرا قبل نهاية مباراة الأربعاء المرة الأولى التي يقدم فيها قائد منتخب البرتغال على مثل هذا التصرف هذا الموسم إذ سبق له المغادرة قبل صفارة نهاية مباراة رايو فايكانو الودية قبل بداية الموسم.

لكن تن هاغ أصر على أن هذه ليست نهاية رونالدو في يونايتد.

وقال “بعد مباراة فايكانو أخبرته أن (مغادرته مبكرا) لم تكن مقبولة.. هذه هي المرة الثانية، ويجب أن تكون هناك عواقب. سنفتقده غدا.. إنها خسارة للفريق لكن هذا مهم من أجل السلوك والفكر الخاص بالمجموعة، والآن علينا أن نضع تركيزنا على مواجهة تشيلسي لأن هذا مهم”.

وأضاف المدرب قوله “الكلام واضح أيضا. هو لا يزال لاعبا مهما في الفريق”.

وسيتقابل الفريقان في ملعب ستامفورد بريدج يوم السبت، حيث لم يخسر تشلسي في 7 مباريات في كل المسابقات تحت قيادة مدربه الجديد غراهام بوتر، أما الضيف يونايتد ففاز في 4 مباريات من آخر 5 خاضها في كل المسابقات.

وأكد تن هاغ أن الفرنسي أنطوني مارسيال سيغيب أيضا بسبب الإصابة.

سكاي نيوز