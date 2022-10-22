صحيفة هندية تفجر مفاجأة: انتشار ⁧‫أرز‬⁩ بسمتي مخلوط بالبلاستيك مسبب للسرطان





فجرت صحيفة “ويب دونيا” الهندية مفاجأة للمواطنين في الهند والدول المستوردة للأرز الهندي، حيث أكدت الصحيفة وفق لموقع القاهرة 24 المصري انتشار الأرز البلاستيكي، والذي وصفته بأنه مسبب قوي للسرطان.

وأكدت الصحيفة الهندية، انتشار الأرز البلاستيكي في مناطق عديدة من الهند، موضحة أنه لا يتم التفرقة بينه وبين الأرز البسمتي العادي.

وأوضحت الصحيفة، أنه يتم خلط الأرز مع البطاطا الحلوة وكميات كبيرة من البلاستيك، مما يعطيه شكلا لامعا يصعب على المستهلك التفرقة بينه وبين الأرز البسمتي العادي.

صحيفة المرصد