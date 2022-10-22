شاهد بالصورة والفيديو.. رقصات لاعبي المريخ واحتفالاتهم داخل غرف الملابس بعد عبورهم لدور المجموعات وإقصائهم الأهلي الليبي بطرابلس





نشرت صفحات مريخية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك احتفالات لاعبي الكرة بنادي المريخ السوداني عقب تأهلهم الصعب لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد احتفل لاعبو المريخ داخل غرف الملابس باستاد شهداء بنينا بالعاصمة الليبية طرابلس عقب نهاية المباراة.

وظهر بعض لاعبو الأحمر وهم يقدمون فواصل من الرقص الأفريقي فرحة ببلوغ دور المجموعات على الرغم من خساراتهم المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

واستفاد المريخ من قاعدة الهدف خارج الأرض بعد أن انتهت جولة الذهاب باستاد الأبيض بالسودان بفوز الزعيم بهدفين نظيفين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين