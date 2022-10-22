مخبأة بطريقة احترافية بداخل مواسير..إحباط تهريب ريال سعودي ودولار





أحبطت جمارك الخرطوم الدولي، تهريب 184 ألف ريال سعودي، و14.700 دولار أمريكي، كانت في طريقها إلى خارج البلاد.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، السبت، أنّ الضبطية جاءت بتعاون وتنسيقٍ مشتركٍ.

وقال مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم، هاشم محمد أحمد الخليفة، بحسب المكتب الصحفي للشرطة، إنّه تمّ الاشتباه في شنطتين تتبعان لأحد الركاب المسافرين على متن أحد الخطوط الجوية الأجنبية.

وأشار إلى أنّه تمّ ضبط مبلغ (184) ألف ريال سعودي كانت مخبأة بطريقة احترافية بداخل مواسير أرضية الشنطتين.

وأردف” تمكّنت ذات الوردية من ضبط مبلغ (9,700) دولار أمريكي كانت مخبأة بوسط ملابس داخل شنطة أحد الركاب المغادرين وأيضاً تمّ ضبط مبلغ (5) الف دولار كانت قد خبأتها أحدى الراكبات داخل جواربها”.

باج نيوز