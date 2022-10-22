هداف الدوري الإنجليزي.. ماكينة هالاند تعود للعمل على طريقة محمد صلاح





عادت الماكينة التهديفية للنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي للعمل من جديد بعدما توقفت في الجولة قبل الماضية من الدوري الإنجليزي.

وكان هالاند وللمرة الأولى في البريميرليج هذا الموسم فشل في تسجيل أو صناعة هدف خلال إحدى مباريات المسابقة، وذلك خلال الخسارة في الأسبوع الماضي أمام ليفربول 0-1.

ومع عدم خوض مان سيتي لمباراته ضد أرسنال في منتصف الأسبوع الماضي بسبب تأجيلها بقرار من رابطة البريميرليج، فإن هالاند انتظر لمدة أسبوع فقط، واستعاد ذاكرته التهديفية سريعا.

وشهدت الدقيقة 22 من عمر مباراة مان سيتي ضد برايتون، تسجيل هالاند لهدف تقدم السيتي، بعدما وصلته تمريرة طويلة من الحارس البرازيلي إيدرسون، حيث راوغ الحارس والمدافع ثم وضعها في الشباك.

الهدف بهذه الطريقة يعد مشابها تقريبا لذلك الذي سجله المصري محمد صلاح نجم ليفربول في مرمى المان سيتي يوم الأحد الماضي.

ولم يكتفي هالاند بذلك، بل سجل الهدف الثاني لفريقه قبل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وبهذين الهدفين، ابتعد هالاند بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا بفارق 8 أهداف عن أقرب ملاحقيه هاري كين مهاجم توتنهام.

أيضا، فإن هالاند سجل 17 هدفا في 11 مباراة بالبريميرليج حتى الآن، أكثر مما سجله أي لاعب بمفرده من لاعبي مانشستر سيتي في موسم 2021-2022 بأكمله.

فضلا عن ذلك، فإن هالاند سجل للمرة السابعة على التوالي في ملعبه “الاتحاد” بكل المسابقات هذا الموسم، وهو رقم استثنائي لم يحدث من قبل لأي لاعب من جانب مانشستر سيتي.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023

العين الإخبارية