هل يرتدي بيكيه اسم حبيبته السابقة شاكيرا على قميص برشلونة؟





نظراً لنجاح أغاني الكولومبية شاكيرا على تطبيق الاستماع سبوتيفاي، قد يتعرّض حبيبها السابق لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، للإحراج، إذا ما أُجبر على ارتداء قميص يحمل اسمها في مباريات فريقه برشلونة.

ويتعاون برشلونة، الذي ترعاه “سبوتيفاي” السويدية، مع كبار الفنانين الموسيقيين لتصميم قمصان عليها أسماؤهم لارتدائها مرة واحدة، مثل مغني الراب الكندي، دريك، الذي ظهر اسمه على قمصان الفريق في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، الأحد الماضي.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلاً عن تقارير إسبانية، الأربعاء الماضي، إلى أنه من المحتمل وضع اسم شاكيرا على قمصان النادي الكتالوني، مما قد يسبّب حرجاً شديداً لبيكيه.

وانفصل بيكيه وشاكيرا، في يونيو/ حزيران الماضي، بعد علاقة استمرت 12 عاماً ولديهما طفلان هما ميلان (9 أعوام)، وساشا (7 أعوام). ويواعد الدولي الإسباني (35 عاماً) الإسبانية كلارا تشيا مارتي (23 عاماً)، والتي تعمل في قسم العلاقات العامة وتنظيم المناسبات في شركة “كوزموس” التي يملكها.

ونقلت الصحيفة عن أحد المعجبين المتحمسين قوله: “أتطلع إلى رؤية بيكيه في هذا القميص”، وأضاف آخر: “سأستمع إلى شاكيرا كل يوم فقط لظهور اسمها على قميص بيكيه”.

وكانت فكرة القميص مجرد نكتة من حساب ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الفكرة اجتاحت الصحافة الإسبانية مع حديث عن احتمالية تحققها بالفعل.

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وشاكيرا لبنانية الأصل، التي أصدرت أغنيتها Monotonia محققة نجاحاً كبيراً، هي المغنية اللاتينية الأكثر شهرة على “سبوتيفاي”، واحتفلت أخيراً بمليار استماع لأغنية Hips don’t lie على المنصة.

وعند الإعلان عن تعاونه مع دريك، بعد أن وصل إلى 50 مليار استماع على “سبوتيفاي”، لمح برشلونة الذي يعاني من ضائقة مالية إلى أنّ المزيد من الفنانين سيتبعونه.

وأشار، في بيان له، إلى أنّ “هذا النوع من التعاون بشأن القميص من المقرر أن يحدث أكثر خلال الموسم”.

وليس من الواضح أي فنانين اختيروا لذلك في المستقبل، لكن شاكيرا احتفلت أخيراً بـ50 مليون استماع شهري على “سبوتيفاي”.

العربيه نت